"أكل صخرة للعلاج ووضع غراء على البيتزا".. شركة تكتشف "الآلاف" من عيوب الذكاء الاصطناعي

وواجهت شركة غوغل الشهر الماضي موجة من الانتقادات بسبب إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية المخصصة للإجابة عن أسئلة المستخدمين؛ إذ أرشدت الأداة إلى أنشطة ضارة، مثل نصحها أحد المستفسرين بتناوُل صخرة صغيرة يوميًّا كنوع من العلاج، أو إضافة الغراء إلى البيتزا، على نحو ما ذكرته الأداة لمستفسر آخر!