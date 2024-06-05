منهم وافدات آسيويات وعربيات وإفريقيات.. 631 بلاغًا بتزوير الجنسية في الكويت خلال 75 يومًا

ورأى محللون كويتيون أن هذه الحملة "تمثل مسارًا تصحيحيًّا شاملًا" من قِبَل الحكومة لضبط عدة قضايا؛ بما في ذلك ملف الجنسية، من خلال سحبها "من الذين حصلوا عليها بغير وجه حق".