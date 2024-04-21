مستوطن إسرائيلي حاول إزالة علَم فلسطيني.. شاهد ما حدث له

أصيب إسرائيلي بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مستوطنة "كوخاف هشاهار" بالضفة الغربية؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين.
وأظهرت اللقطات التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك الرجل نزل من سيارته على جانب طريق سريع؛ حيث يوجد علَم فلسطيني مغروس على الأرض.
وعندما تَقدم للعلم محاولًا إزالته؛ انفجرت فيه عبوة ناسفة، حسب موقع "الحرة".
وقالت خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية: إن المصاب جرى علاجه في موقع الحادث جراء إصابته؛ مضيفة أنه رفض الذهاب إلى المستشفى.
ويأتي ذلك في سياق العنف المتصاعد بالضفة الغربية منذ حرب "إسرائيل" ضد قطاع غزة.
جدير بالذكر أن الضفة الغربية بالكامل أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، لكن "إسرائيل" تستقطع أراضيها ضمن خطط الاستيطان.