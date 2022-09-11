حريق الغابات في كاليفورنيا يتمدَّد إلى الجبال.. ومحاولات مستمرة لإخماده

وفي التفاصيل، أتى حريق "موسكيتو فاير" على منطقة تمتد على 16600 هكتار في جبال سيييرا نيفادا شمال شرق سان فرانسيسكو، في 4 أيام فقط، وفق ما أوضح موقع فِرق الإطفاء "كال فاير" الإلكتروني الرسمي.