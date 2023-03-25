عراب صعود الكمبيوتر.. وفاة "غوردون مور" مؤسس "إنتل" عن 94 عامًا

بعد الدراسة مباشرة عمل "مور" في مختبر "شوكلي" لأشباه الموصلات؛ حيث الْتقى روبرت نويس، أحد المؤسسين الأوائل لشركة إنتل. وفي عام 1957، غادر الاثنان وستة زملاء آخرون المختبر لإطلاق شركة "فيرتشايلد سيميكوندكتور". وفي عام 1968، ترك مور ونويس "فيرتشايلد" ليؤسسا، برفقة زميل آخر هو آندي غروف، شركة رقائق الذاكرة الصغيرة التي صارت فيما بعد "إنتل" Intel، وهي المفردة التي يختصر معناها "الإلكترونيات المتكاملة" أو Integrated Electronics. وشغل "مور" منصب الرئيس التنفيذي لإنتل حتى عام 1975، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من عام 1979 حتى 1987، وظل رئيسًا لمجلس الإدارة حتى عام 1997. وفي عام 2023، قدّرت مجلة "فوربس" ثروته الصافية بـ7.2 مليار دولار.