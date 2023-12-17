توقيف 14 موظفًا بمطار إسباني.. شاهد ما سرقوه من أمتعة الركاب

وحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فقد أوضحت الوكالة الأمنية، في بيان، أن المسروقات شملت 29 ساعة فاخرة، و22 هاتفًا ذكيًّا، و120 قطعة مجوهرات سُرقت من مسافرين من جنسيات عدة في المطار الواقع جنوب جزيرة تنريفه.