توقيف 14 موظفًا بمطار إسباني.. شاهد ما سرقوه من أمتعة الركاب
أوقفت السلطات الإسبانية 14 موظفًا في مطار بجزيرة تنريفه السياحية الشهيرة؛ للاشتباه في سرقتهم أغراضًا بقيمة نحو مليونيْ يورو من أمتعة الركاب؛ على ما أفاد به الحرس المدني.
وحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فقد أوضحت الوكالة الأمنية، في بيان، أن المسروقات شملت 29 ساعة فاخرة، و22 هاتفًا ذكيًّا، و120 قطعة مجوهرات سُرقت من مسافرين من جنسيات عدة في المطار الواقع جنوب جزيرة تنريفه.
ويشتبه الحرس المدني في أن الموظفين الـ14 الذين أُوقِفوا سَبَق أن باعوا أغراضًا مسروقة أخرى إلى عدد من المتاجر.
وتُحقق السلطات أيضًا في شأن 20 موظفًا آخر في المطار و27 متجرًا للمجوهرات في الجزيرة.
وكانت التحقيقات قد انطلقت على إثر تلقي السلطات سلسلة من الشكاوى تقدم بها مسافرون.
وسجلت عمليات السرقة خلال وضع الأمتعة في عنابر الطائرات، حسب "سكاي نيوز عربية".
وذكر المحققون أن المشتبه فيهم كانوا يفتحون الحقائب لسرقة أغراض ثمينة منها عندما يكونون بعيدين عن أنظار الركاب والموظفين الآخرين.
وأوضح الحرس المدني أنهم كان يخبئون المسروقات داخل جيوب خَيّطوها في ملابسهم أو في خزائنهم الخاصة بالمطار.