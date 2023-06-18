فيديو مروع.. لحظة انقلاب حافلة في باكستان ومصرع 12 شخصًا

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أفاد ثاقب وحيد، المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة الفيدرالية، بأن الحافلة كانت في طريقها من العاصمة إسلام أباد إلى مدينة لاهور الشرقية، عندما تعطلت مكابحها على بُعد 135 كيلومترًا من العاصمة في منعطف حادّ في سلسلة "جبال الملح".