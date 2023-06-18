فيديو مروع.. لحظة انقلاب حافلة في باكستان ومصرع 12 شخصًا
قال مسؤولون في الشرطة والصحة بباكستان: إن حافلة كانت تسير على طريق سريع في إقليم البنجاب الباكستاني، انقلبت أمس السبت؛ مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة ثمانية آخرين.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، أفاد ثاقب وحيد، المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة الفيدرالية، بأن الحافلة كانت في طريقها من العاصمة إسلام أباد إلى مدينة لاهور الشرقية، عندما تعطلت مكابحها على بُعد 135 كيلومترًا من العاصمة في منعطف حادّ في سلسلة "جبال الملح".
وبحسب أمجد حسين، المسؤول في مستشفى كالار كهار تاون؛ فقد توفي سبعة في المستشفى؛ بينما مات على الفور في مكان الحادث خمسة ركاب، بينهم نساء وأطفال، ولا يزال ثمانية مصابون يتلقون العلاج.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات الحادث المروع، ويظهر الفيديو كيف كانت الحافلة تسير بسرعة كبيرة، حين انقلبت وحطمت الحاجز الخرساني وانتقلت إلى الجهة الأخرى من الطريق السريع.
وتُعد حوادث المرور شائعة في باكستان؛ حيث لا يتم اتباع معايير السلامة إلى حد كبير، وتنتهك قواعد المرور بانتظام ونادرًا ما يتم تطبيقها.