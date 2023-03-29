تطلق رياحاً تتجه نحو الأرض.. اكتشاف بقعة هائلة على سطح الشمس

اخترقت بقعة هائلة تفوق حجم الأرض 20 مرة، الشمس، مطلقة رياحاً شمسية تتحرك بسرعة كبيرة باتجاه كوكب الأرض.البقعة الشمسية أو "الثقب الإكليلي" الجديد يقع على خط استواء الشمس. ويطلق رياحاً شمسية تتجه نحو كوكب الأرض وتبلغ سرعة هذه الرياح الشمسية 1.8 مليون ميل في الساعة ومن المتوقع أن يشهد كوكبنا تأثير الرياح يوم الجمعة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.