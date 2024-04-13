على طريقة الفيلم الشهير.. فيديو: سعف النخيل أنقذ 3 رجال عالقين على جزيرة مهجورة بالمحيط

ولفت المتّصل إلى أن الثلاثة لم يعودوا من جزيرة بيكيلوت، وهي جزء من ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وهي دولة في المحيط الهادئ تتكون من العديد من الجزر المنتشرة في المحيط بين الفلبين وأرخبيل هاواي.