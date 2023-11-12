تحت تهديد السلاح.. شاهد سائق حافلة ينقذ امرأة من الخطف بأحد شوارع البرازيل

ويظهر الفيديو بعدها، "سوزا" وثلاثة ركاب وهم يسرعون نحو المرأة، وبسرعة سحبتها الراكبة من يد الخاطف، وعادت بها إلى الحافلة، بينما تجادل "سوزا" مع الرجل، الذي ادعى أن المرأة زوجته وأنهما على خلاف، وهو ما نفته المرأة بعد ذلك.