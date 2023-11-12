تحت تهديد السلاح.. شاهد سائق حافلة ينقذ امرأة من الخطف بأحد شوارع البرازيل
كشف فيديو مروع، عن اللحظة التي خطف فيها رجل امرأة تحت تهديد السلاح، بأحد شوارع مدينة ساو باولو البرازيلية، ولكن شجاعة سائق حافلة أنقذتها من ذلك المجرم.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، بأحد شوارع منطقة فيلا داس ميرسيس جنوبي ساو باولو.
ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة ونشرته الصحيفة، امرأة ترتدي تيشيرت أسود، وهي تسير بالشارع بينما يتبعها شاب يرتدي تيشيرت أحمر.
وفجأة يقترب الشاب من المرأة، ويمسك بها من الخلف، فتستدير بسرعة وتضربه في وجهه، لكنها تهدأ بعدها، حين أظهر الشاب سكين مطواة في يده، ما جعل المرأة تلتقط حقيبتها التي سقطت، وتسير مع الرجل.
وفي هذه اللحظة، لاحظ سائق الحافلة باولو سوزا، 64 عامًا، أن شيئًا غير عادي يحدث، فتوقف بسيارته بجوار الرجل والمرأة، لكنها تابعت سيرها بهدوء بعدما سار الرجل والمرأة.
وبعد قليل، يستدير الرجل والمرأة ويدخلان في شارع جانبي، وهنا توقف السائق سوزا، وفتح باب الحافلة، ونزل مع بعض الركاب، بعدما نادت امرأة من الركاب على الفتاة المخطوفة وسألتها إن كانت بخير، يقول "سوزا": "إن المرأة المخطوفة أشارت بيدها اليمنى إشارة بمعنى (تعالوا)".
ويظهر الفيديو بعدها، "سوزا" وثلاثة ركاب وهم يسرعون نحو المرأة، وبسرعة سحبتها الراكبة من يد الخاطف، وعادت بها إلى الحافلة، بينما تجادل "سوزا" مع الرجل، الذي ادعى أن المرأة زوجته وأنهما على خلاف، وهو ما نفته المرأة بعد ذلك.
وعلى الفور تم الاتصال بالشرطة، التي حضرت واصطحبت الضحية، البالغة من العمر 39 عامًا، والتي لم يكشف عن هويتها.
وخلال التحقيقات، قالت الضحية للشرطة إنها كانت في طريقها إلى العمل عندما اعترضها المتهم وأجبرها على السير معه تحت تهديد سكين مطواة كانت بيده.
وقال "سوزا" للشرطة، إنه شعر بأن هناك مشكلة، وأوقف الحافلة للحظات للتأكد من أن المرأة ليست في خطر، وعندما سألتها الراكبة إن كانت بحاجة إلى المساعدة، فكانت إشارة يدها كافية للمسارعة بالتدخل.
وحسب الصحيفة، ولا يزال البحث عن المتهم مستمرًا.