الأكبر في تاريخ بريطانيا .. آلاف العمال في مجال الصحة يضربون عن العمل

ويستمر الإضراب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً. وقد أدى الإضراب إلى إلغاء وإعادة جدولة العديد من مواعيد المرضى والعمليات، نحو 70 ألفاً بحسب وزيرة الصحة ماريا كولفيد، إلا أن أقسام الطورائ مفتوحة لإنقاذ من هم في حالة خطرة.