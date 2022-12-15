الأكبر في تاريخ بريطانيا .. آلاف العمال في مجال الصحة يضربون عن العمل

بدأ عشرات آلاف العاملين في مجال القطاع الصحي، خصوصاً التمريض، في المملكة المتحدة، اليوم (الخميس)، إضراباً يستمر يومين.
وطالب العمال برفع أجورهم ودعم القطاع الذي تركت فيه نحو 47.000 وظيفة شاغرة، وفقاً لـ"رويترز".
ويعتبر هذا الإضراب الأكبر في تاريخ نظام الصحة الحكومي في بريطانيا "إن إتش إس"، وهو يشمل جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث يضرب الممرضون والممرضات في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، ما عدا إسكتلندا.
ويستمر الإضراب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً. وقد أدى الإضراب إلى إلغاء وإعادة جدولة العديد من مواعيد المرضى والعمليات، نحو 70 ألفاً بحسب وزيرة الصحة ماريا كولفيد، إلا أن أقسام الطورائ مفتوحة لإنقاذ من هم في حالة خطرة.