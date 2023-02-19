"إدارة الكوارث التركية" تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين اليوم

فيما يسابق المنقذون الزمن للبحث عن أيّ علاماتٍ لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمّرت نحو 264 ألف شقة، توقّعت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية "أفاد" انتهاء أعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مساء اليوم الأحد.
يأتي ذلك فيما بلغ عدد القتلى في تركيا أكثر من 40 ألفاً من جرّاء الزلزال المدمّر، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك، مع بقاء كثيرين في عِداد المفقودين، وسط ترقب لقرارٍ من السلطات بوقف البحث عن ناجين من الزلزال.
ووفق "روسيا اليوم"، قال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، إن عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش ارتفع إلى 40 ألفاً، و642 شخصاً، وإن أعمال البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض انتهت في معظم المحافظات، "ونعتقد أننا سننهي أعمال البحث والإنقاذ بحلول مساء اليوم الأحد".
وأضاف سيزر: "ربما نحن أمام أكبر الكوارث التي واجهناها في التاريخ، فأضرار الزلزالين والهزات الارتدادية -التي زاد عددها على الآلاف- لم تكن مع الأسف مقتصرة على مدن المحافظات الـ11 المنكوبة".
وضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر 6 فبراير الجاري، بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.