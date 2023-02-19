"إدارة الكوارث التركية" تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين اليوم

يأتي ذلك فيما بلغ عدد القتلى في تركيا أكثر من 40 ألفاً من جرّاء الزلزال المدمّر، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك، مع بقاء كثيرين في عِداد المفقودين، وسط ترقب لقرارٍ من السلطات بوقف البحث عن ناجين من الزلزال.