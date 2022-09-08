الإمارات تدير حركة الطيران في أنحاء أفغانستان

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، اليوم "الخميس"، عقدًا مع أفغانستان لإدارة حركة الطيران في أنحاء البلاد، في وقت تسعى سلطات حركة طالبان لزيادة الرحلات الجوية إلى هذا البلد.
وأعربت "الهيئة" عن أملها في أن يسهم الاتفاق في عودة شركات طيران دولية إلى مطار كابول.
والعقد جزء من مبلغ يفوق 300 مليون دولار تسعى "الهيئة" لاستثماره في أفغانستان على مدى عشر سنوات لتطوير قطاع الطيران في هذا البلد؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتقلع بعض الرحلات من مطار كابول، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الدعم كي تتمكّن خطوط الطيران الكبرى من استئناف عملياتها بالكامل.