الإمارات تدير حركة الطيران في أنحاء أفغانستان

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، اليوم "الخميس"، عقدًا مع أفغانستان لإدارة حركة الطيران في أنحاء البلاد، في وقت تسعى سلطات حركة طالبان لزيادة الرحلات الجوية إلى هذا البلد.