فيديو "أغنية الشرور".. أنشودة إسرائيلية ينادي فيها الأطفال بـ"إبادة غزة"

وحَظِيَ فيديو الأغنية بانتقادات لاذعة، وأثار جدلًا واسعًا؛ حيث اعتبر نشطاء أن انجراف إسرائيل وتماديها في جرائمها قد بلغ حد تحريضها على الكراهية على لسان أطفالها أيضًا، مستهجنين ما افتقدته كلمات الأغنية من إنسانية.