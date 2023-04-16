مشهد صادم على الهواء مباشرة.. لحظة مقتل نائب سابق بالبرلمان الهندي وشقيقه
قُتِل النائب السابق بالبرلمان الهندي "عتيق أحمد" وشقيقه "أشرف"، على الهواء مباشرة من مسافة قريبة على أيدي مهاجمين مجهولين في الهند.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كشف مقطع فيديو، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن مهاجمين مجهولين هاجموا النائب السابق عتيق أحمد وشقيقه أشرف، أمس السبت بينما كانت الشرطة ترافقهم لإجراء فحص طبي في مدينة براياغ بولاية أوتار براديش شمالي الهند، ومات كلاهما على الفور.
وحسب الصحيفة، فقبل لحظات من مقتلهما كان كلا الضحيتين يتحدثان إلى وسائل الإعلام؛ حيث تم نقلهما لإجراء فحص طبي عند وقوع إطلاق النار.
قضية اختطاف أوميش بال
وحسب "الديلي ميل"، كان الشقيقان "عتيق" ماثلان أمام المحكمة، في إطار قضية اختطاف شخص يُدعى أوميش بال في عام 2006.
وكان "أوميش بال" هو الشاهد الرئيسي في قضية قتل راجو بال العضو بحزب "بهوجان ساماج"، حيث قُتِل بالرصاص داخل منزله بمدينة براياغ الشهر الماضي، في هجوم تَردد أنه من تدبير الشقيقين.
إطلاق النار من مسافة قريبة
وتُظهر اللقطات، اقتحام عدة أشخاص لجموع الشرطة، وإطلاقهم النار من مسافة قريبة على أحمد وشقيقه اللذيْن سَقَطا على الأرض صرعى وهما مقيدان بالأصفاد، وتم نقل جثتي القتيلين أحمد وأشرف بعد أن سادت التوترات المنطقة.
جلسة استماع للمحكمة
وتشير الأنباء إلى أن النائب السابق "عتيق أحمد" وشقيقه "أشرف"، كانا في جلسة استماع للمحكمة فيما يتعلق بقضية قتل أوميش بال في عام 2006.
ووقع الحادث في اليوم الذي دُفن فيه نجل عتيق أحمد (أسد)، في براياغ بعد أن قُتل بالرصاص في جانسي يوم الخميس.