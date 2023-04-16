مشهد صادم على الهواء مباشرة.. لحظة مقتل نائب سابق بالبرلمان الهندي وشقيقه

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كشف مقطع فيديو، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن مهاجمين مجهولين هاجموا النائب السابق عتيق أحمد وشقيقه أشرف، أمس السبت بينما كانت الشرطة ترافقهم لإجراء فحص طبي في مدينة براياغ بولاية أوتار براديش شمالي الهند، ومات كلاهما على الفور.