بعد تحذير من زلزال ضخم.. هذا ما فعله اليابانيون وتصدت له سلطات بلادهم

ويتعرض الأرخبيل البالغ عدد سكانه نحو 125 مليون نسمة، لنحو 1500 هزة كل عام وتحدث فيه 18% من الزلازل في العالم، لكنها غالبًا ما تكون خفيفة، علمًا بأن الضرر الذي تسببه يختلف بحسب موقعها وعمقها.