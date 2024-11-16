تسبَّب في موت 40 مريضاً لـ"أسباب مجهولة".. مرضٌ دماغيٌّ غامضٌ يُثير رعباً في كندا والسلطات تبدأ التحقيق

وتابعت: "عدم القدرة على تفسير هذا المرض وعدم معرفة سببه، وما سيحدث بعد ذلك، وما مسار العلاج أمرٌ مؤلمٌ للغاية.. معرفة أنه مرضٌ لا يبدو أنه قابلٌ للعلاج، وأن الأشخاص من حولك ماتوا بسبب هذا المرض، أمرٌ مرعبٌ. لذلك، أعتقد أننا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لإلقاء الضوء على هذا، وإيجاد طريقة لوقف ما يجعل الناس مرضى".