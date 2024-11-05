مشهد شائع في بيوتنا.. خبيرة أسرية: الأعمال المنزلية تعلم الأطفال تحمل المسؤولية

ويقدم التقرير هذه المشهد الشائع في كثير من البيوت، حين يأتي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى المطبخ ويقول، "أريد المساعدة"، فتقول الأم، وهي في عجلة من أمرها لوضع الطعام على المائد، "لا، اذهب والعب"، بعد سنوات قليلة، تريد نفس الأم من الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، أن يساعد في تقطيع الجزر، فيرد الطفل ويقول: "أنا مشغول باللعب".