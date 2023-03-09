علماء يحذّرون من عودة "فيروس الزومبي" المُجمد منذ 48 ألف سنة

وذكروا في تقرير صدر مؤخرًا، أنه من الخطأ الإشارة إلى أن "فيروسات الزومبي" لا تشكّل تهديدًا للصحة العامة، مضيفًا أن التربة الصقيعية تشكّل 25 في المئة من نصف الكرة الشمالي، وباردة وخالية من الأكسجين، والضوء لا يخترقها.