انشقت الأرض وابتلعتها.. شاهد لحظة سقوط امرأة في حفرة بعمق 26 قدمًا بماليزيا!

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في كوالالمبور، التي تلقت نداء استغاثة في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن المرأة يُعتقد أنها مواطنة هندية، لكن "سوليزم" قال إنه لا يستطيع تأكيد هويتها؛ إذ لا تزال التحقيقات جارية.