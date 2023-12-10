من بينهم سيدة.. اقتادوهم عراة في شاحنات: صورة مشينة جديدة لجريمة الاحتلال في غزة

وأدلى أحد المحتجزين الفلسطينيين الذين اقتادوه من منزل شمال غزة بشهادته في تلك الجريمة، وكشف عن اعتقاله برفقة مجموعة من المدنيين من منازلهم، واقتيادهم إلى شاطئ البحر بعد تجريدهم من ملابسهم، وتغطية أعينهم، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية.