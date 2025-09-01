فرنسا تصدر تحذيرات من عواصف رعدية وفيضانات جنوبي البلاد

وأفاد مركز الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس" أن عدة أقاليم في وسط وجنوبي البلاد وضعت في حالة تأهب للأحوال الجوية العاصفة يومي الأحد والاثنين، ومن المتوقع أن تستمر العواصف الرعدية العنيفة المصحوبة بأمطار غزيرة حتى يوم الاثنين، مع احتمال أن تصل كمية الأمطار إلى 150 ملم في الساعة.