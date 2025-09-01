فرنسا تصدر تحذيرات من عواصف رعدية وفيضانات جنوبي البلاد

أصدرت فرنسا تحذيرات باللون البرتقالي من عواصف رعدية وفيضانات في عدة مناطق جنوبية، ما أجبر إقليم بوش-دو-رون المطل على البحر المتوسط على تأجيل موعد بدء العام الدراسي يومًا واحدًا.
وأفاد مركز الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس" أن عدة أقاليم في وسط وجنوبي البلاد وضعت في حالة تأهب للأحوال الجوية العاصفة يومي الأحد والاثنين، ومن المتوقع أن تستمر العواصف الرعدية العنيفة المصحوبة بأمطار غزيرة حتى يوم الاثنين، مع احتمال أن تصل كمية الأمطار إلى 150 ملم في الساعة.
وعانت فرنسا صيفًا صعبًا تخللته موجات حر وعواصف قوية عطلت إمدادات الكهرباء والنقل وألحقت أضرارًا بالمحاصيل الزراعية، كما أتت حرائق الغابات على أكثر من 17 ألف هكتار.