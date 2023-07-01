يدخل في صناعة كثير من الأغذية.. لماذا ستصنف "الصحة العالمية" "الأسبارتام" مادة مسرطنة؟

يهدف قرار الوكالة، الذي خلُصت إليه خلال وقت سابق من الشهر الماضي، بعد اجتماع لخبراء من خارج الهيئة، إلى تقييم ما إذا كانت المادة تمثل خطرًا محتملًا أم لا، بناء على جميع الأدلة المنشورة، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر لم تكشف عن هويتها.