ظاهرة جوية قاسية...بالفيديو فيضانات مفاجئة تضرب إسبانيا وتخلف 72 قتيلاً وتشل الحركة في البلاد

وتسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل خدمات النقل الرئيسة، بما في ذلك خروج قطار فائق السرعة عن مساره بالقرب من مدينة ملقا، وتعليق خدمات القطارات السريعة بين فالنسيا مدريد، كما اضطرت فرق الإنقاذ إلى استخدام المروحيات لإجلاء السكان العالقين في سياراتهم ومنازلهم وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز عربية.