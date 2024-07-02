ارتفاع عدد ضحايا واقعة التدافع في الهند إلى 87 قتيلًا

أعلنت السلطات في الهند عن ارتفاع عدد قتلى حادثة تدافع في شمال البلاد إلى 87 متوفىً.
وكان مسؤولون هنود قد قالوا في وقت سابق إن 27 شخصًا على الأقل، بينهم نساء وثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في تدافع خلال مناسبة دينية في منطقة هاثراس بولاية أوتار براديش شمال البلاد.
ووقع التدافع خلال "اجتماع الصلاة" (ساتسانغ)، وأظهرت صور من مركز صحة المجتمع نقل العديد من الجثث إلى هناك في الحافلات.
وأعلن رئيس الوزراء في الولاية يوغي أديتياناث تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.
بدوره، أفاد راجيش كومار، كبير مفتشي شرطة إيتا، بأن ثلاثة أطفال كانوا من بين القتلى، قائلًا: "حتى الآن، تم إرسال 27 جثة إلى المستشفى، منها 23 امرأة وثلاثة أطفال".
وفي منشور على منصة "إكس" قالت رئيسة الهند دروبادي مورمو إن "خبر وفاة العديد من المصلين، بما في ذلك النساء والأطفال، في الحادث الذي وقع في منطقة هاثراس بولاية أوتار براديش يفطر القلب، أعرب عن خالص التعازي لأولئك الذين فقدوا أفراد أسرهم وأدعو من أجل الشفاء العاجل للجرحى".