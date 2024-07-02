ارتفاع عدد ضحايا واقعة التدافع في الهند إلى 87 قتيلًا

وفي منشور على منصة "إكس" قالت رئيسة الهند دروبادي مورمو إن "خبر وفاة العديد من المصلين، بما في ذلك النساء والأطفال، في الحادث الذي وقع في منطقة هاثراس بولاية أوتار براديش يفطر القلب، أعرب عن خالص التعازي لأولئك الذين فقدوا أفراد أسرهم وأدعو من أجل الشفاء العاجل للجرحى".