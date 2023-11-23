بعدما أساء للنبي الكريم وأهان بائعًا مسلمًا.. شاهد لحظة القبض على مستشار أوباما في نيويورك

ونقلت الصحيفة عن الضحية، وهو شاب مصري، يدعى محمد حسين (24 عامًا) أن "سيلدويتز" دأب على الاعتداء عليه بالألفاظ لمدة أسبوعين، وقد بدأ تحرشه عقب هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، وحتى عندما تقدم البعض ببلاغ ضده؛ لم تهتم الشرطة إلا بعد نشر الفيديو؛ لأن "سيلدويتز" صاحب نفوذ وله علاقات حسب الشاب المصري.