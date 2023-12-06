شاهد .. رصد أول سمكة قرش عملاقة حامل في العالم بعدما جرفتها المياه على الشاطئ
عثر العلماء لأول مرة على سمكة قرش عملاقة حامل وقد جرفتها الأمواج على شاطئ في الفلبين، الشهر الماضي.
وفي التفاصيل، أكد العلماء أن هذا الاكتشاف يثبت أن أسماك القرش الضخمة هي حيوانات بيضوية، مما يعني أن البيض يتطور داخل جسم الأم وتلد الأم صغارًا.
ويبلغ طول السمكة 5.6 متر (18.4 قدم)، مما يعني أن عرض فمها "الضخم" كان على الأرجح نحو 1.3 متر، وفقًا لسبوتنيك.
ونشر المتحف الوطني الفلبيني (NMP) صورًا لهذا الاكتشاف الرائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "انظر! - أول تسجيل لسمكة قرش ضخمة حامل في العالم!".
وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف سيساعد على معرفة المزيد عن عادات وفسيولوجيا هذه السمكة الغامضة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
ويعتقد الباحثون أن أسماك القرش الضخمة، مثل العديد من المخلوقات الأخرى التي تعيش في أعماق البحار، تقضي معظم وقتها تحت الماء، على عمق 4600 متر (15100 قدم)، ولا تغامر بالصعود إلى السطح إلا ليلاً.