شاهد .. رصد أول سمكة قرش عملاقة حامل في العالم بعدما جرفتها المياه على الشاطئ

ويعتقد الباحثون أن أسماك القرش الضخمة، مثل العديد من المخلوقات الأخرى التي تعيش في أعماق البحار، تقضي معظم وقتها تحت الماء، على عمق 4600 متر (15100 قدم)، ولا تغامر بالصعود إلى السطح إلا ليلاً.