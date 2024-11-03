حدده المزارعون في القرن الـ19.. لماذا ينتخب الأمريكيون رئيسهم في أول ثلاثاء بنوفمبر؟

في عام 1845، أقر الكونغرس قانونا فيدرالياً يتخذ الثلاثاء الأول من شهر نوفم؟بر يوماً للانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن السؤال قد يحير كثيرين: لماذا هذا اليوم تحديداً، وما هي قصته.
وحسب موقع "هيستوري - History"، فإن اختيار يوم الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر جاء بناء على رغبة المزارعين الأمريكيين في القرن التاسع عشر، لأنه اليوم الذي يفرغون فيه من أعمالهم.
وحسب موقع "الحرة"، يأتي المزارعون لأسواقهم الخاصة في أيام السبت أو الأحد غالباً، محمّلين بمنتجاتهم وبضائعهم في محاولة لبيعها أو الحصة الأكبر منها خلال ساعات قليلة لا تتعدّى الست في معظم الأحيان.
أكثرهم ورث ذلك عن آبائه وأجداده من المزارعين منذ القرن السابع عشر، لتصبح أسواقهم حينها، وخلال القرنين الثامن والتاسع عشر، محركاً بارزاً للاقتصاد الوطني وكذلك ملتقى اجتماعياً وثقافياً يعرّف الناس بعضهم ببعض، ويمنحهم فرص تبادل المعرفة والمهارات.
ولارتباطهم بنشاطهم الفلاحي والتجاري أيام السبت والآحاد، تقرر أن يكون يوم الانتخابات في الثلاثاء، حينما ينتهون من كل أعباء عملهم.
ففي عام 1845، أقر الكونغرس قانونا فيدرالياً يتخذ الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر يوماً للانتخابات الرئاسية، التي تختم مرحلة التصويت المبكرّ الذي يجري حالياً في جميع الولايات الأمريكية باستثناء ألاباما ونيوهامشبير وميسيسيبي.
قبل ذلك العام، كان يُسمح للولايات الأمريكية بإجراء الانتخابات في أي وقت تريد خلال 34 يوماً قبل أول أربعاء من شهر ديسمبر، لكن هذا النظام شابته عيوب، إذ يمكن أن تؤثر معرفة نتائج التصويت المبكر على نسبة الإقبال والتأثير على الرأي في الولايات التي أجرت انتخابات متأخرة، كما يمكن للناخبين أنفسهم في اللحظة الأخيرة حسم النتيجة النهائية للانتخابات، بحسب موقع "History"
وبسبب عمل أغلبية الأمريكيين في الزراعة أواخر القرن التاسع عشر، ورغبة المشرّعين في أن تتيسّر عملية الاقتراع زمانياً ومكانيا للجميع، رأوا أن عطلة نهاية الأسبوع غير مناسبة، لأن معظم الناس يقضون وقتهم في الكنيسة يوم الأحد.
كذلك، فقد كان الأربعاء هو يوم السوق بالنسبة للمزارعين، ما يجعل الثلاثاء الخيار الأفضل، خصوصاً أن الوصول لمراكز صناديق الاقتراع كان يتطلب السفر مدة طويلة لأغلب المزارعين.
وهكذا، يقضي المزارع يوم الأحد في الكنيسة، ويسافر الاثنين لأقرب مركز انتخاب، ويصوّت الثلاثاء، وفي اليوم التالي يذهب للسوق.
أما شهر نوفمبر، الذي يمثل أواخر شهر الخريف، فإنه كذلك نهاية مواسم الحصاد، ما يعني أن المزارعين يملكون الوقت للانتخاب، فضلا عن كونه أفضل من ديسمبر مثلاً من حيث الطقس الذي قد يصعّب حركة الناس من مكان لآخر.
تبدو هذه الأسباب غريبة اليوم عن إيقاع الحياة السريع في الولايات المتحدة، وعن طبيعة الانتخاب الذي يتم بريدياً وحضورياً منذ أكثر من 100 عام، حتى أن فكرة تأثير التصويت المبكر التي أسست لتغيير موعد الانتخابات لا تمثلّ اليوم مشكلة وسط زخم استطلاعات الرأي والنتائج الأولية للانتخاب المبكر وحملات الدعاية الانتخابية التي تتجاوز حدود التجمعات الانتخابية في كبريات المدن.
لكن، مما لا يزال حاضراً هو التأثير المهم للمزارعين الأمريكيين على اختيار قاطن البيت الأبيض، أولاً بسبب دورهم في الاقتصاد الأمريكي وتحقيق الأمن الغذائي والتجارة الخارجية، وثانياً لتركز أغلبيتهم في مناطق جغرافية لها حصة كبيرة في أصوات المجمع الانتخابي مثل أوهايو وأيوا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا.
لذلك، فإن المزارعين يتطلعّون في العادة إلى التسهيلات والخدمات التي ستتيحها لهم سياسات الرئيس الجديد، والبرامج الانتخابية لنوّاب الكونغرس.
وأكثر القضايا التي تؤثر عليهم تتعلق بالسياسات التجارية والزراعية والطاقة والهجرة والسياسات البيئية.