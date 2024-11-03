حدده المزارعون في القرن الـ19.. لماذا ينتخب الأمريكيون رئيسهم في أول ثلاثاء بنوفمبر؟

قبل ذلك العام، كان يُسمح للولايات الأمريكية بإجراء الانتخابات في أي وقت تريد خلال 34 يوماً قبل أول أربعاء من شهر ديسمبر، لكن هذا النظام شابته عيوب، إذ يمكن أن تؤثر معرفة نتائج التصويت المبكر على نسبة الإقبال والتأثير على الرأي في الولايات التي أجرت انتخابات متأخرة، كما يمكن للناخبين أنفسهم في اللحظة الأخيرة حسم النتيجة النهائية للانتخابات، بحسب موقع "History"