وسط ذهول الجميع.. شاهد ما فعله مشجع بحكم في الدوري الإنجليزي

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، المشجع وهو يجري نحو الحكم في منتصف الملعب، وهو ما دفع الحكم إلى الفرار خارج الملعب، وعلى الفور تصدى طاقم التدريب في الفريقين للمشجع المتهور، وتمكنوا من حماية الحكم.