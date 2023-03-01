تعويض أرملة "برايانت" بـ29 مليون دولار بسبب نشر صور من موقع تحطم طائرة زوجها الراحل

بعد ما وُصف بـ"مشاركة ضباط ورجال إطفاء صورًا مروعة تتعلق بحادث تحطم طائرة هليكوبتر أودى بحياة نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي برايانت وابنته البالغ عمرها 13 عامًا"؛ ستدفع مقاطعة لوس أنجليس نحو 29 مليون دولار لأرملة برايانت، لتسوية الدعوى القضائية.
وقال "لويس لي"، محامي فانيسا برايانت، أرملة كوبي: "يمثل اليوم تتويجًا ناجحًا لمعركة السيدة برايانت الشجاعة لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا التصرف البشع. قاتلت فانيسا من أجل زوجها وابنتها وجميع أفراد المجتمع الذين تعرضوا لتصرفات مشابهة تنم عن عدم احترام".
وأكد "لي" وفق الفرنسية أن التسوية بلغت قيمتها 28.85 مليون دولارًا، وتشمل 15 مليون دولار مَنَحتها هيئة محلفين في محكمة اتحادية لـ"فانيسا" في أغسطس الماضي في القضية ذاتها، بعد أن تبين أن رجال إطفاء وضباطًا انتهكوا خصوصيتها وتسببوا لها في أزمة نفسية.
ورفعت "فانيسا" دعوى قضائية ضد مقاطعة لوس أنجليس، زاعمةً انتهاك الخصوصية بعد اتهام ضباط ورجال إطفاء بمشاركة الصور المروعة للحادث في أماكن غير رسمية بما في ذلك حانة.
وتوفي "كوبي برايانت" وابنته "جيانا" وسبعة أشخاص آخرون في حادث تحطم الطائرة في كالاباساس بكاليفورنيا في 26 يناير 2020.
وكان برايانت يبلغ من العمر 41 عامًا عند وفاته، ولعب 20 موسمًا مع فريق لوس أنجليس ليكرز، وقاده للفوز باللقب خمس مرات.