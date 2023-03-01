تعويض أرملة "برايانت" بـ29 مليون دولار بسبب نشر صور من موقع تحطم طائرة زوجها الراحل

وأكد "لي" وفق الفرنسية أن التسوية بلغت قيمتها 28.85 مليون دولارًا، وتشمل 15 مليون دولار مَنَحتها هيئة محلفين في محكمة اتحادية لـ"فانيسا" في أغسطس الماضي في القضية ذاتها، بعد أن تبين أن رجال إطفاء وضباطًا انتهكوا خصوصيتها وتسببوا لها في أزمة نفسية.