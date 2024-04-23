شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة بوينغ بعد انفصال عجلتها

تعرضت طائرة من طراز بوينغ 737 لأضرار بعد انفصال عجلة الهبوط الرئيسية عن الطائرة أثناء الإقلاع من مطار جوهانسبرغ؛ مما أدى لهبوطها اضطراريًّا دون الإبلاغ عن إصابات.