الفضائح تتوالى.. "ألاسكا إيرلاينز" تكشف ما وجدته عمليات التفتيش على طائرات "بوينغ"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ألاسكا إيرلاينز" الأمريكية، في مقابلة خاصة مع شبكة "إن بي سي نيوز" أن عمليات التفتيش الداخلية كشفت عن وجود "عديد" من البراغي المفكوكة في طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 9".
وخلال المقابلة، أوضح رئيس شركة الطيران الأمريكية، بن مينيكوتشي، أنه "غاضب جداً" بشأن الحادث الذي وقع في 5 يناير، عندما انخلع باب مخرج الطوارئ خلال تحليق طائرة كان متنها 177 شخصاً.
وأضاف: "أنا أكثر من محبط ولديّ خيبة أمل كبيرة. كيف يحدث هذا لشركة طيران ألاسكا (وللمسافرين) من ضيوفنا وشعبنا؟".
وتابع: "نطلب من شركة بوينغ تحسين جودة برامجهم الداخلية"، المتعلقة بعمليات التصينع والصيانة.
وشدد مينيكوتشي، الذي أصبح رئيسًا لشركة "ألاسكا إيرلاينز" عام 2016، على استغرابه وعدم قدرته على تصديق إمكانية حدوث مثل هذه الأمور، كما جرى في واقعة الخامس من يناير الماضي.
وأدى الحادث إلى عمليات تفتيش داخلية جديدة في خطوط ألاسكا الجوية، حيث تم العثور على مزيدٍ من البراغي السائبة في بدن الطائرات.
وقال: "كنت أعلم أن هذه مشكلة تتعلق بمصنع بوينغ.. ولم يكن عندي أدنى شك بذلك".
واستطرد رئيس "ألاسكا إيرلاينز": "من الواضح بالنسبة لي أننا تلقينا طائرة من بوينغ بباب معيب، والآن سيكتشف التحقيق الذي يجريه المجلس الوطني لسلامة النقل سبب كون ذلك الباب معيبًا، وما إذا كان تركيبه سيئًا".
وبعد حادثة الباب، أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بإيقاف جميع طائرات "بوينغ ماكس 9"، وبدأت تحقيقًا يتعلق بتوافر شروط السلامة.
وأعلنت الوكالة إجراء تدقيق لخط إنتاج طائرات "ماكس 9" والموردين التابعين لشركة "بوينغ"، "لتقييم امتثال بوينغ لإجراءات الجودة المعتمدة لديها".
كما أن الوكالة تُخضع بوينغ ومورديها الخارجيين، لمزيد من المراقبة.
ومع عدم وجود إعلان عن الموعد الذي يمكن أن تعود فيه الطائرات التي تصنعها بوينغ إلى الخدمة، أمضت خطوط ألاسكا الجوية أسابيع في إلغاء وإعادة ترتيب جدولها، مما ترك آلاف الركاب في معاناة للحصول على تذكرة طيران.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية أيضًا إنها عثرت على براغي مفككة إضافية في طائراتها من طراز "ماكس 9".
من جانبها، قالت بوينغ في بيان: "لقد خذلنا عملاءنا من شركات الطيران، ونأسف بشدة للإزعاج الكبير الذي تعرّض له الموظفون والركاب".
وأضاف البيان: "نحن نتخذ إجراءات بشأن خطة شاملة لإعادة هذه الطائرات بأمان إلى الخدمة، وتحسين الجودة وأداء التسليم لدينا".