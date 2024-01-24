الفضائح تتوالى.. "ألاسكا إيرلاينز" تكشف ما وجدته عمليات التفتيش على طائرات "بوينغ"

ومع عدم وجود إعلان عن الموعد الذي يمكن أن تعود فيه الطائرات التي تصنعها بوينغ إلى الخدمة، أمضت خطوط ألاسكا الجوية أسابيع في إلغاء وإعادة ترتيب جدولها، مما ترك آلاف الركاب في معاناة للحصول على تذكرة طيران.