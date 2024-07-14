ترامب: رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني

وقال: "أود أن أعرب عن تعازيّ لعائلة الشخص الذي قُتل في التجمع، وكذلك لعائلة الشخص الآخر الذي أصيب بجروح خطيرة، إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا، ولا نعرف أي شيء حتى الآن عن مطلق النار الذي لقي حتفه".