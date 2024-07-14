ترامب: رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني

أعرب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب، عن ذهوله بعد نجاته من محاولة اغتيال تعرض لها يوم السبت، قائلًا على حسابه الرسمي في منصة تروث سوشل: "لا أصدق أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث في أمريكا".
وتوجه ترامب بالشكر إلى جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة وكافة سلطات إنفاذ القانون، على استجابتهم السريعة للحادث الذي وقع في بتلر، بولاية بنسلفانيا.
وقال: "أود أن أعرب عن تعازيّ لعائلة الشخص الذي قُتل في التجمع، وكذلك لعائلة الشخص الآخر الذي أصيب بجروح خطيرة، إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا، ولا نعرف أي شيء حتى الآن عن مطلق النار الذي لقي حتفه".
وأوضح ترامب أنه أصيب برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى، قائلًا: "أدركت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات نارية، وشعرت فورًا بالرصاصة تخترق الجلد، حدث نزيف كثير، فأدركت حينها طبيعة الحادثة".
وغادر ترامب المستشفى بعد ساعات قليلة من حادثة إطلاق النار متوجهًا إلى ولاية نيوجيرسي لمواصلة حملاته الانتخابية، بعد تأكيد الأطباء أنه بصحة جيدة ولا حاجة لبقائه في المستشفى.