فيديو مخيف.. شاهد النهاية المأساوية لنزهة أسرية في روسيا

لم يتخيل الأب الروسي رستم جابينوف، أنه يقود أسرته إلى موتهم، حين سقط بالسيارة من فوق شلال يبلغ ارتفاعه 70 مترًا، ليهبط في نهر بجمهورية داغستان الجبلية، جنوبي روسيا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لقي الروسي رستم جابينوف (38 عامًا)، وزوجته ألفينا، وطفلاهما (10 و8 أعوام)، مصرعهم على الفور في الحادث.
وكانت الأسرة تقضي إجازة في منطقة أورينبورغ في جمهورية داغستان الجبلية، جنوبي روسيا، حين وقع الحادث.
ويُظهر الفيديو المأساوي، سيارة نيسان ألميرا بيضاء وهي تسير بالأسرة وسط الضباب في اتجاه جرف جبلي وشلال يُطل على نهر توبوت، في وادي تسولوتلينسكي.
وتُظهر اللقطات اللحظة التي توجّهت فيها سيارة الأسرة نحو حافة الجرف وانقلبت، وسقطت في النهر من ارتفاع 70 مترًا.
ويُظهر فيديو آخر السيارة في قاع الوادي وقد غمرتها المياه جزئيًّا.
وحسب تقارير الشرطة، فقد لقي أفراد الأسرة مصرعهم في الحال، وتم نقل جثثهم من السيارة.
وتُجري الشرطة التحقيقات من أجل تحديد أسباب وملابسات الحادث.