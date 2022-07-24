فيديو مخيف.. شاهد النهاية المأساوية لنزهة أسرية في روسيا

لم يتخيل الأب الروسي رستم جابينوف، أنه يقود أسرته إلى موتهم، حين سقط بالسيارة من فوق شلال يبلغ ارتفاعه 70 مترًا، ليهبط في نهر بجمهورية داغستان الجبلية، جنوبي روسيا.