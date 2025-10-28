بعد 32 ساعة من التصوير.. التقاط "الأسد" في سماء الإمارات

وأشار مدير مرصد الختم الفلكي إلى أن هذه الصورة تُعدّ "صورة التقاعد" للتلسكوب الذي التقطها، وهو من أوائل التلسكوبات التي امتلكها مركز الفلك الدولي عام 2011م. ومنذ ذلك الحين استُخدم لالتقاط صور فلكية للسدم والمجرات ورصد بعض المذنبات، إضافةً إلى استخدامه لفترة من الزمن في رصد الأهلة. وبعد 14 عامًا من الاستخدام المستمر، والتي أثمرت العديد من الصور والأعمال المتميزة، كانت صورة "الأسد" آخر ما التقطه التلسكوب قبل تحديث معداته إلى مواصفات أعلى. ويبلغ قطر هذا التلسكوب الكاسر 4 إنش (102 ملم)، وتُصنع عدساته من أفخر أنواع الزجاج في ذلك الوقت، وهي (HOYA FCD1 extra-low dispersion glass).