شكر الله وأثنى على المحكمة.. "ماسك" بريء من "تغريدة التلاعب"!

وغرّد "ماسك"، حينها، أنه سيجعل من شركة "تسلا" خاصة بعدما حصل على تمويل سيخصص 240 دولاراً لكل سهم، أي أنه سيغير طبيعتها المساهمة العامة، بما يلغي طرح أسهمها في البورصة، وأحدثت هذه التغريدة اضطراباً في الأسواق، إذ ارتفعت الأسهم لنحو 10 أيام، قبل أن تبدأ الهبوط، بعدما تخلى "ماسك" عن الصفقة.