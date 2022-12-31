ينتمون لـ3 جنسيات.. البحرية اللبنانية تُنقذ 200 مهاجر غَرِقَ قاربهم

وبيّن الجيش أن القارب كان يُقِل أشخاصًا حاولوا عبور المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني، وأن ثلاث سفن للبحرية تُرافقها سفينة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وصلت إلى موقع الغرق قبالة سواحل سلعاتا شمالي بيروت، وشرعت في إنقاذ نحو 200 شخص؛ وفقًا لـ"رويترز".