بحجم حبة صغيرة.. فريق صيني يصمم مستشعرًا روبوتيًا لأداء مهام داخل جسم الإنسان

وأوضح الباحثون أيضًا، أن نسخة مقياس الحرارة من هذا الروبوت قادرة على استشعار تغيرات درجة الحرارة في نموذج خنزير، بينما أكدت نسخة كبسولة من هذا الروبوت قدرته على توصيل جرعات دقيقة من السوائل لاسلكيًا في معدة أرنب حي، ويمكنه قياس مستوى الجرعة بمرور الوقت.