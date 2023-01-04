رغم إصدار شهادات سنوية بعائد 25%.. الجنيه المصري يسجل أكبر تراجع منذ أكتوبر

أظهرت بيانات شركة "رفينيتيف" تراجع الجنيه المصري إلى 26.40 للدولار اليوم (الأربعاء)، مسجلاً أكبر حركة تراجع منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 في المائة في 27 أكتوبر الماضي، وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.