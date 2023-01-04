رغم إصدار شهادات سنوية بعائد 25%.. الجنيه المصري يسجل أكبر تراجع منذ أكتوبر

أظهرت بيانات شركة "رفينيتيف" تراجع الجنيه المصري إلى 26.40 للدولار اليوم (الأربعاء)، مسجلاً أكبر حركة تراجع منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 في المائة في 27 أكتوبر الماضي، وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.
وتفاوتت قيمة الدولار في المصارف المصرية بين 26.2 جنيه و26.5 جنيه.
وأعلن أكبر بنكين مصريين؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن إصدار شهادات سنوية بنسبة فائدة 25 في المائة، وأعلن بنك مصر أنه يمكن للمودعين أن يتلقوا عائدات تلك الشهادات بشكل شهري مع تراجع نسبة الفائدة في تلك الحالة إلى 22.5 في المائة فحسب.
وتأتي تلك الخطوة في إطار محاولات السلطات المصرية السيطرة على التضخم، والحيلولة دون تراجع سعر صرف الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية.