الولايات المتحدة تبتكر أصناف قمح قادرة على إنتاج السماد ذاتياً

أعلنت جامعة كاليفورنيا في ديفيس أن فريقاً من علمائها نجح في ابتكار أصناف جديدة من القمح قادرة على إنتاج السماد الطبيعي بنفسها، في خطوة قد تمثل تحولاً نوعياً في الزراعة العالمية.
وأوضحت الجامعة، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي"، أن زراعة القمح تستهلك نحو 18% من إجمالي الأسمدة النيتروجينية المنتجة عالمياً، في حين تمتص النباتات ما بين 35 و50% فقط من النيتروجين، بينما يتسرب الباقي إلى المسطحات المائية والغلاف الجوي، متسبباً في أضرار بيئية كبيرة.
وأضاف البيان أن العلماء طوروا أصنافاً من القمح عبر تقنيات التعديل الوراثي، بحيث تنتج هذه النباتات كميات إضافية من مواد كيميائية تتفاعل مع التربة لتوليد السماد اللازم لنموها، مما يسهم في تقليل التلوث الهوائي والمائي، ويخفف الأعباء المالية عن المزارعين.
وقال إدواردو بلوموالد، الباحث في قسم علوم النبات بالجامعة، إن هذا الاكتشاف يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، من خلال زيادة إنتاجية المزارع الصغيرة، خاصة في إفريقيا حيث تمثل كلفة الأسمدة تحدياً رئيسياً أمام المزارعين.
ويرى خبراء أن هذا الابتكار، في حال نجاح تطبيقه على نطاق واسع، قد يفتح الباب أمام ثورة زراعية مستدامة تقلل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية المكلفة والملوثة للبيئة، وتوفر حلولاً عملية لمواجهة أزمة الغذاء المتصاعدة عالمياً.