الولايات المتحدة تبتكر أصناف قمح قادرة على إنتاج السماد ذاتياً

وأوضحت الجامعة، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي"، أن زراعة القمح تستهلك نحو 18% من إجمالي الأسمدة النيتروجينية المنتجة عالمياً، في حين تمتص النباتات ما بين 35 و50% فقط من النيتروجين، بينما يتسرب الباقي إلى المسطحات المائية والغلاف الجوي، متسبباً في أضرار بيئية كبيرة.