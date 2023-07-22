"بوابة العالم السفلي".. ما قصة حفرة "باتاجايكا" التي ظهرت في شرق روسيا؟

وحسب وكالة "رويترز": يظهر في مقطع الفيديو مستكشفان يتسلّقان بصعوبة التضاريس الوعرة عند قاعدة المنخَفَض الذي يتميّز بسطح غير منتظم وتلال صغيرة، وهي تضاريس بدأت في التشكل بعد قطع أشجار الغابة المحيطة في ستينيات القرن الماضي، وبعد بدء ذوبان التربة الصقيعية؛ مما تسبّب في انخفاض الأرض.