صور: بوجوه حزينة ودموع.. الفلسطينيون ينزحون من شمال إلى جنوب غزة

مثقلون ومحملون بالهموم، حمل الفلسطينيون أغراضهم، وحاجاتهم، أمتعتهم، وأشياءهم، لملموا جراحهم التي لا تبرأ، وحاولوا مغالبة دموعهم، التي لو سالت لأغرقت ما حولهم، ونزحوا نحو المجهول.. من شمال غزة إلى جنوبها، ولا مكان آمنًا من القصف الإسرائيلي الغادر في القطاع بأكمله.