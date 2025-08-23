"غوغل" في ورطة.. اختراق بيانات 2.5 مليار مستخدم لـ"جيميل"

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، عن تعرُّض قاعدة البيانات الرئيسة التابعة لشركة "غوغل" للاختراق، ما مكّن مجموعة القراصنة "شايني هانترز" من الوصول إلى بيانات 2.5 مليار مستخدم لخدمة البريد الإلكتروني "جيميل".
وبحسب التقرير، نفّذ القراصنة عملية التسلل في يونيو الماضي، بعد خداعهم موظفًا في "غوغل"، وتمكنوا من الدخول إلى قاعدة بيانات تُدار عبر منطقة سحابية، وسرقة كمّ هائل من الملفات تتضمن معلومات تجارية، وأسماء شركات، وتفاصيل تواصل مع علماء.
ورغم أن "غوغل" لا تعتقد أن كلمات المرور كانت من ضمن البيانات المسروقة، إلا أن القراصنة بدأوا باستخدام هذه المعلومات في تنفيذ مكالمات هاتفية ورسائل خبيثة، لمحاولة خداع المستخدمين والوصول إلى حساباتهم الشخصية.
وحذّر خبير الأمن السيبراني، جيمس نايت، من خطورة هذا الاختراق، مبينًا أن المحتالين يتقمصون هوية موظفي "غوغل" للاتصال بالضحايا، وأنهم يستخدمون أرقامًا تبدأ برمز "650" لإجراء مكالمات مزيفة تهدف إلى إقناع المستخدمين بإعادة تعيين كلمات المرور.
ودعا "نايت" جميع مستخدمي "جيميل" إلى مراجعة حساباتهم، وتحديث كلمات المرور الضعيفة أو الشائعة، وتفعيل "المصادقة متعددة العوامل" لتعزيز الأمان، وإجراء فحص أمني عبر أدوات غوغل الرسمية للكشف عن أي ثغرات محتملة.