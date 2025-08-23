"غوغل" في ورطة.. اختراق بيانات 2.5 مليار مستخدم لـ"جيميل"

ورغم أن "غوغل" لا تعتقد أن كلمات المرور كانت من ضمن البيانات المسروقة، إلا أن القراصنة بدأوا باستخدام هذه المعلومات في تنفيذ مكالمات هاتفية ورسائل خبيثة، لمحاولة خداع المستخدمين والوصول إلى حساباتهم الشخصية.



وحذّر خبير الأمن السيبراني، جيمس نايت، من خطورة هذا الاختراق، مبينًا أن المحتالين يتقمصون هوية موظفي "غوغل" للاتصال بالضحايا، وأنهم يستخدمون أرقامًا تبدأ برمز "650" لإجراء مكالمات مزيفة تهدف إلى إقناع المستخدمين بإعادة تعيين كلمات المرور.