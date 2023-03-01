26 قتيلًا و85 جريحًا في حادث تصادم بين قطارين في اليونان

وقال متحدث باسم فِرَق الإطفاء للصحافيين إنه "حتى الآن تم العثور على 26 شخصًا متوفى. وأصيب 85 شخصًا بجروح، وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة"؛ مشيرًا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة، ونجَم الحادث عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يُقل 350 راكبًا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد، وأكد المتحدث أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.