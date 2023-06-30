شاهد: بلاد النور تحترق.. غضب وشغب وفوضى.. وهذه تفاصيل جريمة الشرطة الفرنسية

واندلعت أعمال العنف في معظم مدن ومناطق فرنسا، حيث شهدت مارسيليا، وليون، وباو، وتولوز، وليل، وبعض مناطق العاصمة باريس فوضى وشغبًا، حيث أضرم المحتجون النار في عددٍ من المباني، والسيارات احتجاجًا على مقتل الفتى ذي الأصول المغربية الجزائرية برصاص الشرطة.