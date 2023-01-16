جرائمه هزت لندن.. ضابط شرطة يعترف بارتكاب 49 جريمة أغلبها ضد النساء

ومن جانبها، اعتبرت رئيس هيئة الادعاء في النيابة العامة، جاسوانت ناروال، من خارج محكمة لندن في ساوثوارك أمس الاثنين، أن ما أقدم عليه الضابط دايفيد كاريك ضد ضحاياه جريمة لم ترَ مثلها من قبل.. وقالت إن ما حدث "لا يشبه أي شيء واجهته خلال 34 عامًا مع الخدمة في الادعاء الملكية".