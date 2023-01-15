شاهد.. فيديو يرصد اللحظات الأولى لتحطم طائرة الركاب في نيبال وعلى متنها 72 شخصًا
تداول مستخدمو مواقع التواصل في نيبال، فيديو لما يُعتقد أنه لحظة سقوط وتحطم طائرة الركاب في نيبال، التي كانت تحمل على متنها 72 شخصًا.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الحادث.
وكانت السلطات النيبالية قد أعلنت اليوم الأحد، تحطم الطائرة، فيما قال المتحدث باسم شركة "ييتي" للطيران، سودارسهان بارتولا لـ"فرانس برس": "هناك 68 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم"؛ مضيفًا أن "فِرَق الإغاثة في طريقها، ولا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".
وأضاف "بارتولا" في وقت لاحق أن هناك 10 أجانب بين الركاب.
ودعا رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال، لعقد اجتماع وزاري عاجل بعد حادث تحطم الطائرة.
وذكرت صحيفة "كاتمندو بوست" أن رئيس الوزراء أصدر أوامره لوزارة الداخلية وأفراد الأمن وجميع الوكالات الحكومية بتنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة.
وتحطمت الطائرة بين مطاريْ بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال.
وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال بأن النيران اندلعت في حطام الطائرة، وتحاول فِرَق الإنقاذ إخمادها؛ لافتًا إلى أن المسعفين وصلوا إلى المنطقة، ويحاولون إخماد الحريق، و"الجهود تتركز أولًا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب".