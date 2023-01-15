شاهد.. فيديو يرصد اللحظات الأولى لتحطم طائرة الركاب في نيبال وعلى متنها 72 شخصًا

وكانت السلطات النيبالية قد أعلنت اليوم الأحد، تحطم الطائرة، فيما قال المتحدث باسم شركة "ييتي" للطيران، سودارسهان بارتولا لـ"فرانس برس": "هناك 68 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم"؛ مضيفًا أن "فِرَق الإغاثة في طريقها، ولا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".