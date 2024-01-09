فيضانات وعواصف شديدة تجتاح مناطق واسعة من ولاية فيكتوريا الأسترالية

وتلقّى رجال الإنقاذ في ولاية فيكتوريا ما يقرب من 700 مكالمة طلب للمساعدة، وأجروا 26 عملية إنقاذ في الساعات الأولى من يوم الاثنين، خاصة حول بلدة "بنديغو" على بُعد حوالى 120 كيلومترًا شمالي ملبورن. وأصدرت السلطات سبعة تحذيرات من الفيضانات في جميع أنحاء فيكتوريا، ومن المحتمل حدوث سيول خطيرة مع تساقط الأمطار شرقًا باتجاه الساحل.