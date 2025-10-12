دراسة تحذر: التغريد على "إكس" طوال الليل يسبب تدهور الصحة النفسية

ويرى الباحثون أن مثل هذه الأبحاث يمكن أن تساعد في وضع اللوائح والإرشادات التي تهدف إلى رصد الاستخدام الضار لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تمكين السلوكيات أو التجارب المفيدة. ويعد الوصول إلى بيانات وسائل التواصل الاجتماعي الفعلية أمرًا ضروريًا لبناء فهم أعمق للعلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحة النفسية.