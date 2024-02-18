بريطانيا حظرتها منذ 33 عاماً.. شاهد ما فعلته "كلاب البيتبول الخائنة" بصاحبها

كشفت لقطات مروعة عن مقتل رجل أمريكي في هجوم وحشي شنه عليه 13 كلباً من نوع بيتبول في فناء منزله بمدينة لوس أنجلوس، حين دخل لتقديم الطعام للكلاب التي يقوم بتربيتها.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تم استدعاء ضباط شرطة لوس أنجلوس إلى المنزل الواقع في المبنى رقم 900 بشارع ثورسون، بمنطقة كومبتون، الساعة السابعة صباح يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن ذهبت امرأة إلى المنزل واكتشف جثة الضحية.
وحسب تليفزيون "كيه تي إل ايه 5" المحلي، لم يتم الكشف عن هوية الرجل بعد، لكن الجيران قالوا؛ أنه رجل يبلغ من العمر 35 عامًا ويعيش بمفرده.
وحسب " كيه تي إل ايه 5"، يعتقد مسؤولو الشرطة أن الرجل كان يربي الكلاب ويقوم ببيعها، ومساء يوم الخميس الماضي، ذهب إلى الفناء لإطعام الكلاب، عندما اندلع قتال بين الحيوانات الشرسة والتي انقلبت في لحظة على صاحبها وهاجمته بشدة.
وأظهر فيديو التقطته مروحية الشرطة، جسد الرجل الملطخ بالدماء وهو ملقى على وجهه داخل إحدى الحظائر في فناء منزله بينما كان خمسة كلاب بيتبول كبيرة وثمانية جراء يركضون ويتقاتلون.
واتصلت امرأة بالشرطة في وقت مبكر يوم الجمعة قائلةً أنها شاهدت صديقها في الفناء الخلفي ويبدو أن كلابه قد قامت بنهشه.
ثم نزلت الشرطة ورجال الإطفاء ومراقبة الحيوانات من مروحية إلى المنزل، وتسلقوا السطح للوصول إلى الفناء واعتقال الكلاب.
وتمكنت الشرطة من احتجاز 13 كلباً في ساحة مجاورة، من أجل الوصول إلى جثة الرجل ونقلها، وفي الوقت نفسه، ظهرت امرأة في الفيديو وهي تتسلق الجدار محاولةً الخروج بمساعدة رجال الإطفاء.
وقال الضابط مايكل جوميز، من مكتب جرائم القتل بشرطة لوس أنجلوس: "كان الرجل يطعم الكلاب، وقد دخلت الكلاب في معركة بينها، وربما حاول التدخل بين الكلاب فانقلبت عليه وهاجمته بوحشية".
وقامت إدارة رعاية ومراقبة الحيوانات في لوس أنجلوس، بالتحفظ على الكلاب من أجل فحصها، وقالت: "نحن ملتزمون بإجراء تحقيق شامل لتحديد الحقائق وضمان سلامة ورفاهية كل من المجتمع والحيوانات المعنية."
وقال داميان ويسلي من منظمة كومبتون لإنقاذ الحيوانات: "يحتاج الناس إلى أن يفهموا أن هذه الكلاب يمكن أن تقتل شخصًا ما وتؤذي الناس".
وحسب موقع "أنيمال كورنر" المتخصص في أخبار الحيوانات ونشر المعلومات عنها، فقد حظرت السلطات البريطانية بموجب قانون صدر عام 1991، تربية أربعة أنواع من الكلاب بسبب اعتداءات قاتلة على البشر، وهي البيتبول والتوسا الياباني والدوجو أرجنتينو والفيلا برازيليرز، وقد أضيف مؤخراً سلالة الـ (Bully XL) إلى هذه القائمة.