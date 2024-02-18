بريطانيا حظرتها منذ 33 عاماً.. شاهد ما فعلته "كلاب البيتبول الخائنة" بصاحبها

وحسب موقع "أنيمال كورنر" المتخصص في أخبار الحيوانات ونشر المعلومات عنها، فقد حظرت السلطات البريطانية بموجب قانون صدر عام 1991، تربية أربعة أنواع من الكلاب بسبب اعتداءات قاتلة على البشر، وهي البيتبول والتوسا الياباني والدوجو أرجنتينو والفيلا برازيليرز، وقد أضيف مؤخراً سلالة الـ (Bully XL) إلى هذه القائمة.